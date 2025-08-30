إعلان

بالأسماء.. 6 مصابين في تصادم ملاكي وتروسيكل بالبحيرة

10:27 م السبت 30 أغسطس 2025

إسعاف - أرشيفية

background

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق التوفيقية بنطاق مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة،

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: هند رفعت الصيفي 40 عاما، أسماء عبد العال محمود 33 عاما، شروق إبراهيم الأنصاري 17 عاما، زينب محمد عبد الفتاح 33 عاما، محمد خميس عارف خضر 40 عاما، رجب علي خير الله 18 عاما، جميعهم مقيمون بمركز كوم حمادة.

نقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة، وحرر المحضر اللازم النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

