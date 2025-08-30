المنوفية تستعد لتنفيذ مشروع "صقر 154" لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر 154" لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك خلف نادي غزل شبين الكوم، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع.

شملت الجولة متابعة اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية ومعسكرات الإيواء، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مرعي العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وأكد المحافظ أن التدريب يستهدف صقل مهارات الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى، وتأمين الأهداف الحيوية، وتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع القوات المسلحة، إلى جانب التعرف على الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمواجهة أي أزمة محتملة.

ووجّه "أبو ليمون" بضرورة الالتزام التام بالتعليمات والتنسيق الكامل مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مع تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لإنجاح فعاليات التدريب، بما يعزز قدرة المحافظة على حماية المواطنين ومواجهة التحديات.