"جراج يتحول لكومة لهب".. النيران تلتهم 4 سيارات نقل بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

اندلع حريق هائل، اليوم الجمعة، داخل جراج سيارات نقل بمحيط مستشفى القرين بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اشتعال النيران في 4 سيارات نقل.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمحيط مستشفى القرين. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

ونجحت القوات في تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لمنع تجدد الحريق. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.