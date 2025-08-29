إعلان

"جراج يتحول لكومة لهب".. النيران تلتهم 4 سيارات نقل بالشرقية (صور)

02:07 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    النيران تلتهم 4 سيارات نقل بالشرقية (3)
  • عرض 3 صورة
    النيران تلتهم 4 سيارات نقل بالشرقية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

اندلع حريق هائل، اليوم الجمعة، داخل جراج سيارات نقل بمحيط مستشفى القرين بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اشتعال النيران في 4 سيارات نقل.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمحيط مستشفى القرين. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

ونجحت القوات في تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لمنع تجدد الحريق. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق جراج سيارات نقل مستشفى القرين الشرقية مدير أمن الشرقية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة