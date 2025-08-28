إعلان

تصادم جرار وميكروباص على الطريق الدائري بقليوب

04:19 م الخميس 28 أغسطس 2025

تصادم جرار وميكروباص (2)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا مؤسفًا إثر تصادم جرار بـ ميكروباص أعلى كوبرى قليوب، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

كما تم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بالحادث، وباشرت قوات المرور رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تصادم جرار وميكروباص (1)

تصادم جرار وميكروباص الطريق الدائري قليوب
