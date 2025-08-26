ضبط دقيق مجهول ودجاج فاسد بحملة تموين في بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة رقابية موسعة، اليوم الثلاثاء، في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط مروجي السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، حفاظا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 60 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو جرام للشيكارة، بإجمالي ما يقارب 3 أطنان دقيق مجهول المصدر، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 الذي يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 24 كيس دجاج بوزن 144 كيلو جرام، جميعها منتهية الصلاحية ومدون عليها تواريخ إنتاج مختلفة بغرض التلاعب في مدد الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

