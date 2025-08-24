خال ناجية من حادث أبو تلات: فكرناها ماتت.. والشاطئ مقلب زبالة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشف عزت عبد الغني أبو ضيف، خال الطالبة ندى ياسين، إحدى الناجيات من حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة، مؤكدًا أنهم اعتقدوا في البداية أنها لقيت مصرعها ضمن الضحايا، واصفًا الشاطئ بأنه "مقلب زبالة".

وقال أبو ضيف، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه تلقى اتصالًا من صديقة ابنة شقيقته تخبره بغرق الرحلة، ثم تواصل مع أحد المشرفين الذي عثر على هاتف "ندى" على الشاطئ دون أن يعرف مصيرها، ما دفعه للاعتقاد بوفاتها.

وأضاف: قالت لي أنا برن على ندى رد عليا واحد من المشرفين اللي معاهم في الرحلة وقالي أنا لقيت التليفون ده على البحر مش عارف مين صاحبته ضمن الرحلة اللي غرقت".

وأضاف أنه توجه إلى الإسكندرية ليبحث عنها، قبل أن يعثر عليها ضمن المصابين في مستشفى العجمي.

وأشار إلى أن الأكاديمية التي التحقت بها الطالبة أخبرتهم أنها حكومية ومرخصة، لكنهم اكتشفوا عكس ذلك، متسائلًا: "المفروض أنهم جايين تدريب مش رحلة.. إيه علاقة الطيران بالسباحة والبحر".

