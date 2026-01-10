"مياه سيناء" تبدأ تطوير خطوط النقل بمحطة تحلية نبق

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، زيارة تفقدية لعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على رفع كفاءة منظومة المرافق الحيوية، وبحضور المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس فهمي محمد مدير عام المياه بمدينة شرم الشيخ.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة، محطة تحلية الشباب التي تعمل بطاقة إنتاجية 8 آلاف متر مكعب يومي، ومحطة تحلية نبق التي تعمل بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومي، للوقوف على الحالة الفنية، ومتابعة سير التشغيل.

كما شملت الزيارة معاينة خط طرد رافع السوق التجاري للصرف الصحي، تمهيدًا لدراسة أنسب الحلول الفنية لتغيير الجزء المتضرر منه، ومتابعة الأعمال الجارية لتغيير خط المياه الناقل بين محطة تحلية نبق والخزانات الاستراتيجية.

وقال "العامري"، إنه جاري تغير خط المياه بقطر 400 مم من البولي إيثيلين، بما يسهم في تعزيز كفاءة نقل المياه بين محطة تحلية نبق والخزانات الاستراتيجية، وضمان استدامة الإمدادات.

وأكد على ضرورة تلافي الملاحظات الفنية بخط طرد رافع السوق التجاري، وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير