الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

شهدت مقاهي وسط مدينة الإسكندرية مساء اليوم السبت، أجواءً استثنائية، مع توافد أعداد من مشجعي المنتخب المصري لمتابعة مباراته الحاسمة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026، المقامة حاليًا في المغرب.

وسيطرت الأجواء الحماسية على الجماهير حيث علت الهتافات والأعلام، وارتدى بعض الحضور قمصان المنتخب، وسط لحظات ترقب وتفاعل مع كل هجمة أو تصدٍّ.

ورصدت عدسة مصراوي لحظات التفاعل الجماهيري من قلب المقاهي، حيث امتزجت مشاعر الفخر الوطني بالأمل، في مشهد يعكس عمق ارتباط الشارع السكندري بكرة القدم، وحرصه على مؤازرة المنتخب في كل محطة مصيرية.

وتمنّى الجمهور المصري في الإسكندرية أن يواصل المنتخب المصري مشواره نحو اللقب الثامن في تاريخه، معيدًا أمجاد البطولات السابقة التي توّج بها أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010.

في المقابل، يسعى منتخب كوت ديفوار إلى الحفاظ على لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية عام 2024، وتحقيق البطولة الرابعة في تاريخه بعد تتويجه أعوام 1992، 2015، و2024.

ويحمل المنتخب المصري أفضلية واضحة في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في كأس الأمم، حيث التقيا 11 مرة، فاز الفراعنة في 8 منها، مقابل فوز وحيد للأفيال، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.