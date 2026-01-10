ضبط سيارة محملة بـ أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالوادي الجديد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل عدد من جماهير الكرة في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، على مشاهدة مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب على المقاهي.

ويأتي ذلك الإقبال لمشاهدة مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الأيفواري على المقاهي في الشارع رغم تعرض مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ والبرد القارص.

وخلال مشاهدة الجماهير الكروية في كفر الشيخ في بعض المقاهي حدوث مناقشات وأحاديث جانبية حول لاعبي المنتخب ودور كل واحد منهم في تلك المباراة.

ودارت أحاديث أخرى حول عملية إدارة المباراة من جانب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، والدفع بالتشكيل الأمس وفق رؤيتهم ووجهة نظرهم.