"تحدوا البرد".. حماس أهالي كفر الشيخ يشعل الأجواء في مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب : إسلام عمار

09:49 م 10/01/2026
    أثناء مشاهدة المباراة
    إقبال على مشاهدة المباراة في الشارع
    إقبال جماهيري
    إقبال ملحوظ
    إقبال على مشاهدة المنتخب
    تركيز خلال مشاهدة المباراة
    تركيز في المشاهدة
    جماهير كفر الشيخ تتحدى البرد القارص
    خلال مشاهدة المباراة
    جانب من مشاهدة المباراة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل عدد من جماهير الكرة في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، على مشاهدة مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب على المقاهي.

ويأتي ذلك الإقبال لمشاهدة مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الأيفواري على المقاهي في الشارع رغم تعرض مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ والبرد القارص.

وخلال مشاهدة الجماهير الكروية في كفر الشيخ في بعض المقاهي حدوث مناقشات وأحاديث جانبية حول لاعبي المنتخب ودور كل واحد منهم في تلك المباراة.

ودارت أحاديث أخرى حول عملية إدارة المباراة من جانب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، والدفع بالتشكيل الأمس وفق رؤيتهم ووجهة نظرهم.

مصر وكوت ديفوار كفر الشيخ كأس الأمم الافريقية

