إعلان

الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة

كتب : محمود الطوخي

08:05 م 10/01/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، عن مناقشات أجراها الاتحاد مع مصر حول إمكانية التعاون في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، لتمكينهم من فرض السيطرة داخل قطاع غزة وتولي مهمة نزع سلاح حركة حما".

وأوضحت كالاس في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوة الدولية المخصصة للاستقرار في غزة لم تبدأ عملها بعد؛ بسبب عدم رغبة الدول المستعدة لإرسال قوات في التورط بملف نزع سلاح حماس، مشددة على أن هذه المهمة يجب أن تتولاها الشرطة الفلسطينية حصرا.

ورغم وصفها وقف إطلاق النار في غزة بالخطوة المهمة، أكدت المسؤولة الأوروبية أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق الاستقرار الدائم.

وفي سياق الأزمات الإقليمية، أكدت كالاس استعداد أوروبا للمساهمة في السودان عبر المساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام، واعتبرت أن استقرار اليمن ولبنان يصب في مصلحة الجميع.

وانتقدت كالاس تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجارية، مشيرة إلى أن النظام يلجأ للعنف لقمع المتظاهرين بدلا من الاستماع لمطالب الشعب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة الاتحاد الأوروبي الشرطة الفلسطينية حماس ملف نزع سلاح حماس وقف إطلاق النار في غزة كايا كالاس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. نيجيريا 2-0 الجزائر.. أكور أدامز يسجل الثاني للنسور
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. نيجيريا 2-0 الجزائر.. أكور أدامز يسجل الثاني للنسور
محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"
مسرح و تليفزيون

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

أسعار برامج العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026 -(تفاصيل)
أخبار مصر

أسعار برامج العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026 -(تفاصيل)
"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا
ماذا يحدث عند تناول الحديد مع فيتامين سي؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول الحديد مع فيتامين سي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار