الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة

كشفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، عن مناقشات أجراها الاتحاد مع مصر حول إمكانية التعاون في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، لتمكينهم من فرض السيطرة داخل قطاع غزة وتولي مهمة نزع سلاح حركة حما".

وأوضحت كالاس في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوة الدولية المخصصة للاستقرار في غزة لم تبدأ عملها بعد؛ بسبب عدم رغبة الدول المستعدة لإرسال قوات في التورط بملف نزع سلاح حماس، مشددة على أن هذه المهمة يجب أن تتولاها الشرطة الفلسطينية حصرا.

ورغم وصفها وقف إطلاق النار في غزة بالخطوة المهمة، أكدت المسؤولة الأوروبية أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق الاستقرار الدائم.

وفي سياق الأزمات الإقليمية، أكدت كالاس استعداد أوروبا للمساهمة في السودان عبر المساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام، واعتبرت أن استقرار اليمن ولبنان يصب في مصلحة الجميع.

وانتقدت كالاس تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجارية، مشيرة إلى أن النظام يلجأ للعنف لقمع المتظاهرين بدلا من الاستماع لمطالب الشعب.