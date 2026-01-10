إعلان

ضبط سيارة محملة بـ أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:14 م 10/01/2026
    تموين الوادي الجديد يحبط تهريب أسمدة مدعمة خارج المحافظة
    جانب من المضبوطات
    جانب من المضبوطات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، سيارة محملة بكمية كبيرة من الأسمدة المهربة، كانت متجهة إلى محافظة أسيوط عبر منطقة النقب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المواد المدعمة.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن الحملة تمكنت من اعتراض السيارة المحملة بـ 45 جوال سماد مدعم، قبل توجهها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لتوزيع الأسمدة المدعمة.

وقالت وكيل تموين الوادي الجديد، إنه جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت، شن حملات مكبرة على محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بهدف السيطرة على الأسمدة المتداولة ومنع تهريب السماد المدعم إلى السوق السوداء، أو طرح أسمدة مجهولة المصدر للتداول.

وشددت سلوى، على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمطاعم، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وشددت على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

