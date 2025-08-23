أوشك على الانتهاء.. مسجد جديد يخدم أهالي عرب الكلابات بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، قرب الانتهاء من أعمال إنشاء المسجد الجديد بالقرية.

وأكد المحافظ، أن التشطيبات النهائية وفرش المسجد تتم على نفقة المحافظة؛ دعمًا لأهالي القرية وحرصًا على توفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال أوشكت على الانتهاء، وتشمل الدهانات وتركيب أرضيات من الرخام عالي الجودة، إلى جانب تركيب الأبواب والتجهيزات الصحية الحديثة، وفرش المسجد بالكامل بما يليق بمكانته كمركز ديني وخدمي لأبناء القرية.

وأضاف "أبو النصر" أنه سيؤدي صلاة الجمعة بعد القادمة بالمسجد عقب افتتاحه رسميًا، في خطوة تهدف إلى مشاركة الأهالي فرحتهم بهذا الإنجاز الذي يعكس اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة، ونشر الفكر الوسطي، وتعزيز دور المساجد كمراكز إشعاع روحي وثقافي.

وشدد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وصيانة دور العبادة لما لها من دور محوري في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز روح الانتماء الوطني، فضلًا عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

وأشار المحافظ إلى عدد من المشروعات الخدمية الأخرى الجارية بالقرية، من بينها الانتهاء من إنشاء شادر خضار جديد لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم منظومة النقل الداخلي من خلال توفير سيارات ميكروباص، وإنشاء مدرسة ثانوية جديدة لتقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم.