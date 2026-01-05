مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

"إمام أساسيا".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في أمم أفريقيا

كتب - مراسل مصراوي:

12:11 ص 05/01/2026 تعديل في 12:19 ص
يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب بنين اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني اليوم الإثنين 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد.

وأشار المصدر ذاته، أن تشكيل الفراعنة في مباراة بنين غدا، بدور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، قد يشهد مشاركة إمام عاشور بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وبنين بطولة كأس الأمم الأفريقية

