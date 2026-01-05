مباريات الأمس
إعلان

كأس أمم إفريقيا 2025.. قائمة بأعلى 5 رواتب للمدربين

كتب : نهي خورشيد

12:02 ص 05/01/2026
مع انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، يتزايد الاهتمام ليس فقط بما تقدمه المنتخبات داخل الملعب، بل أيضاً بما يدور خلف الكواليس وتحديداً فيما يتعلق بالأجهزة الفنية وقيمة العقود التي تربط المدربين باتحاداتهم الوطنية.

وشهدت رواتب المدربين الأفارقة على مدى العقدين الماضيين ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً، وهو ما ساهم فيه عدة عوامل، منها قدوم مدربين من كرة القدم الأوروبية، احترافية الهيئات الوطنية، وارتفاع الإيرادات المرتبطة بالبطولات الدولية.

تتصدر الجزائر قائمة أعلى الرواتب، إذ يتربع فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لـ الخضر القائمة براتب شهري يقدر بـ135 ألف يورو.

في المرتبة الثانية، يشترك الثنائي هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا، وإيميرس فاي مدرب كوت ديفوار، إذ يتقاضى كل منهما حوالي 75 ألف يورو شهرياً وفقاً لصحيفة "لو باريزيان".

ويأتي بعد الثلاثة الأوائل كل من مدرب المغرب وليد الركراكي ومدرب نيجيريا إريك شيل، إذ تبقى رواتبهما أقل من القمة لكنها تتجاوز المتوسط بشكل واضح.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أعلى 5 رواتب لمدربي كأس أمم إفريقيا 2025:

1-فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر: 135,000 يورو شهرياً.

2- هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا: 75,000 يورو شهرياً.

3- إيميرس فاي مدرب ساحل العاج: 75,000 يورو شهرياً.

4- وليد الركراكي مدرب المغرب: 70,000 يورو شهرياً.

5- إريك شيل مدرب نيجيريا: 55,000 يورو شهرياً.

وليد الركراكي إريك شيل إيميرس فاي أعلى مدرب أجرا في كأ س الأمم كأس الأمم الأفريقية

