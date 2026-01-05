انتخابات النواب 2025.. نتيجة الحصر العددي لدائرة إسنا في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثالثة بالأقصر ومقرها مركز شرطة إسنا؛ نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة.

بلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 313.501 ناخب وناخبة، فيما بلغ إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 62.344 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 60.917 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة بالدائرة 1427 صوتًا.

وكشف الحصر العددي عن حصد المرشح أحمد رمضان، عدد 40.433 ألف في مقابل 20.484 صوت لصالح المرشح أحمد محمود سوه، كمؤشرات أولية عن فوز الأول.