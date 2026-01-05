إعلان

انتخابات النواب 2025.. نتيجة الحصر العددي لدائرة إسنا في الأقصر

كتب : مصراوي

02:03 ص 05/01/2026

انتخابات مجلس النواب 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الأقصر - محمد محروس:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثالثة بالأقصر ومقرها مركز شرطة إسنا؛ نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة.

بلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 313.501 ناخب وناخبة، فيما بلغ إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 62.344 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 60.917 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة بالدائرة 1427 صوتًا.

وكشف الحصر العددي عن حصد المرشح أحمد رمضان، عدد 40.433 ألف في مقابل 20.484 صوت لصالح المرشح أحمد محمود سوه، كمؤشرات أولية عن فوز الأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات النواب 2025 الحصر العددي لدائرة إسنا دائرة إسنا في الأقصر الانتخابات في الأقصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟