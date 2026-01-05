نشرة التوك شو| طرح 11 مطار للقطاع الخاص وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن مؤخرًا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مجدي الجلاد: السياسة صراع شرعي وفق القانون والقائمة الوطنية أضعفت التنافسية



أشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، بدور المرأة المصرية التاريخي والبطولي في السياسة والمجتمع، مؤكداً أنه دور لا يُنكر على الإطلاق.

وقال الجلاد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن السياسة ليست "تحكم أو تتحبس" كما يُقال، مضيفًا أن هناك خيارًا وسطًا قائم عليه التجارب الديمقراطية في العالم كله يعتمد على التنافس الشرعي والصراع وفق الضوابط والقوانين.

زيادة بنسبة 15%.. الشعبة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن بنسبة 15% ليست مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن عوامل عرض وطلب السوق إلى جانب تأثير أعياد المسيحيين وقرب شهر رمضان.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن سعر الكتكوت ارتفع من 8 إلى 12 جنيهًا، وأضاف أن هذه الزيادة تتماشى مع الطلب الموسمي الطبيعي في السوق.

إبراهيم عيسى: فيلم "الملحد" يسد فراغًا في السينما الفكرية.. والظاهرة واقع لا يمكن إنكاره

تحدث الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن دوافعه وراء تأليف فيلم "الملحد"، مشيراً إلى أن السينما المصرية، رغم ثرائها بالأعمال الكوميدية وحركة "الأكشن"، إلا أنها تفتقد في الآونة الأخيرة للأعمال الاجتماعية والسياسية العميقة، خاصة بعد رحيل جيل العمالقة مثل وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة ولينين الرملي.

وقال "عيسى"، خلال استضافته في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن عودته للسينما بفيلم "مولانا" عام 2017، ثم "الملحد"، جاءت لتعويض الغياب الملحوظ للأفلام التي تناقش القضايا الفلسفية والدينية والخطاب السياسي، والتي تخاطب عقل المشاهد وتطرح تساؤلات فكرية جادة.

وزير الطيران: طرح 11 مطار للقطاع الخاص.. و62 تحالفًا تقدموا لإدارتها

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطوات كبيرة لتطوير قطاع المطارات في مصر، معلناً طرح 11 مطار أمام القطاع الخاص بهدف زيادة الحركة السياحية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، إلى أن 62 تحالفًا من القطاع الخاص تقدموا لإدارة المطارات، موضحاً أنه سيتم اختيار الأفضل بينهم لإدارة هذه المرافق الحيوية.

تامر أمين: موجة الأفلام الحالية مليئة بإيحاءات خادشة.. والرقابة يجب أن تمنع "الكلام العاري"

أكد الإعلامي تامر أمين أن هناك موجة في الأفلام السينمائية الحالية مليئة بإيحاءات وإسقاطات جنسية وقبيحة تخدش الحياء، مشيرا إلى أن هذه الموجة غير مريحة وتسيء لصورة المجتمع.

وقال أمين في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن فيلم "إن غاب القط" بطولة إسر ياسين فيلم لطيف وقصته جميلة، وأضاف أنه شعر بالكسوف أثناء مشاهدته في السينما بسبب الإفيهات والتلميحات المبتذلة رغم وجود سيدات وفتيات في القاعة.