تحذيرا من غارات جوية.. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا



وكالات

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد تحذيرا من غارات جوية.

وبحسب البيانات، تم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في الساعة 2:37 فجرا بتوقيت موسكو.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022: بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي نفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تقصف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.