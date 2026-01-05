إعلان

ترامب: كولومبيا يديرها رجل مريض ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة

كتب : مصراوي

03:19 ص 05/01/2026

الرئيس الأمريكي

وكالات

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مثيرة للقلق، قائلا: إن العملية على كولومبيا تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي".

وهاجم ترامب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قائلا: إن كولومبيا يديرها رجل مريض ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.

في المقابل، ندد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بالعملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفا إياها بأنها اختطاف لا يستند إلى أي أساس قانوني.

كتب بيترو على منصة "إكس": "من دون أي أساس قانوني لاتخاذ إجراء ضد سيادة فنزويلا، يصبح الاعتقال اختطافا، معبّرا عن رفضه لما جرى ومشددا على مبدأ احترام سيادة الدول، وفقا لسكاي نيوز.

