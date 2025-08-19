بتر أصابع طالب في مشاجرة على هاتف محمول بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب طالب ببتر في أصابع يده وجرح قطعي بالرأس، في مشاجرة مع صديقه بسبب خلاف على هاتف محمول بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بوصول الطالب "أحمد ع" (16 عامًا) إلى مستشفى روض الفرج مصابًا ببتر عقلتين من أصابع اليد وجرح بالرأس.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وصديقه "سيف ح" (15 عامًا)، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سيفوريا"، محدثًا إصابته.

وحُرّر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.