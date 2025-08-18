فرقة أسوان للفنون الشعبية.. 50 عامًا من الإبداع والتميز وحصد الجوائز

أسوان – إيهاب عمران:

استطاعت فرقة أسوان للفنون الشعبية أن ترسم صورة مبهجة ومشرفة كعادتها في كل المحافل المحلية والدولية التي تشارك فيها، فهي النموذج المشرف والوجه المشرق للقوى الناعمة المصرية، وخير سفير للفن الأسواني والنوبي داخل مصر وخارجها.

وقال شعبان حسين، مدير الفرقة، إن الفرقة تأسست منذ عام 1974 على يد المهندس حسن فخر الدين، وكان الهدف منها التعبير عن تراث أهل أسوان وعادات النوبة والطقوس والفنون التي تخص المنطقة. وأضاف حسين: "على مدار 50 عاماً ونحن نحافظ على هذا الطابع المميز، ولا توجد اختلافات إلا في الإكسسوارات والديكور فقط".

وأشار حسين إلى أن أهم ما يميز الفرقة هو اعتمادها على آلات محددة مثل الدف والطبلة والمزمار، مما يضيف إليها طابعاً خاصاً يميزها عن الفرق الأخرى التي أصبحت تعتمد على أنغام الـ"دي جي" والموسيقى المسجلة، فتخرج بعروض باهتة ينقصها الحيوية.

وأوضح شعبان حسين أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذي يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لنقل صورة نموذجية للعالم عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز والفريد، وذلك بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة.

كما أوضح أن الفرقة مثلت جمهورية مصر العربية في كثير من المحافل الدولية، وحصدت العديد من الجوائز في معظم المهرجانات والاحتفالات العالمية التي شاركت فيها، والأهم من كل هذه الجوائز هو حب الجماهير والتفافهم حول الفرقة وإعجابهم بعروضها المميزة.

وأكمل حسين قائلاً إن الفرقة تتكون من 20 عضواً من مختلف الأعمار، فتيات وشباب وكبار، وتقدم نحو 12 رقصة شعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية.