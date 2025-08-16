بعد وفاته بـ10 أيام.. شاب يلحق بشقيقه العريس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

خيم الحزن على أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، إثر وفاة شاب عشريني متأثرًا بحالة مرضية مفاجئة، حزناً على شقيقه الذي توفي قبله بـ10 أيام.

كانت أسرة الشاب الراحل مصطفى حسين، 22 عامًا، ويقيم في قرية إبشان، على موعد مع الصدمة الأولى منذ حوالي 10 أيام بوفاة الابن الأكبر إبراهيم حسين، 28 عامًا، الذي تزوج منذ حوالي شهرين فقط، حين تعرض لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، لكنه فارق الحياة هناك.

أما الصدمة الثانية فكانت وفاة الابن الثاني مصطفى، عندما خرج من المنزل متوجهًا لإحدى المصالح الإدارية لإنهاء أوراق تتعلق بوفاة شقيقه، وأثناء العودة للمنزل، وخلال استقلاله مركبة بخارية "توك توك"، سقط مغشيًا عليه، وجرى نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، لكنه فارق الحياة أيضًا.

وقال والد الشابين المتوفيين لمصراوي: "ربنا قال من لم يرضَ بقضائي فليخرج من تحت سمائي. لما قالوا لي ابنك مصطفى مات، حمدت ربنا واسترجعته، وتوضأت لحظة الغسل وصليت ركعتين شكر لله".

وأكد الأب أن ابنيه كانا مرتبطين ببعضهما البعض، وحزنهما وفرحهما واحد، ووفق ذلك كان مصطفى يتردد يوميًا على المقابر منذ وفاة شقيقه، مرات عديدة من الصباح وحتى الغروب.

وأضاف الأب في ختام حديثه: "الفراق صعب لكنها إرادة الله عز وجل، ولا اعتراض على حكمته، والحمد لله راضٍ بقضاء الله.. باحمد ربنا عشان استرد أمانته".