لسوء الطقس.. أسوان توقف النشاط الملاحي في نهر النيل وبحيرة ناصر (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إيقاف النشاط الملاحي في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر؛ نظرًا لاحتمالية سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية.

وجاء القرار بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية الذي أشار إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على مناطق متفرقة، خاصة شمال المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى بإيقاف النشاط الملاحي مؤقتًا، لحين تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح ونقاء الشوائب والأتربة العالقة، وزيادة مدى الرؤية الأفقية، مع حظر المغادرة من المراسي والإبحار بشكل قطعي.

وأشار "البربري" إلى أنه تم التشديد على جميع العائمات النهرية التي أبحرت بالفعل قبل رسوها، بإنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين، واتباع كافة تعليمات الأمن والسلامة، مع الحذر من الرعونة وزيادة السرعة.

وأضاف "البربري" أنه في حالة حدوث أي طارئ، يجب الإبلاغ فورًا بأي وسيلة اتصال، بما فيها أجهزة المنادة اللاسلكية، لضمان الاستجابة السريعة.

وأكد "البربري" ضرورة التزام جميع العائمات المتراكمة بتأمين أعمال الرباط ومراجعتها، وحماية محتويات السطح المشمس وإنزال التندات العلوية على السطح لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.