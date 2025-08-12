في ولادة نادرة.. فريق طبي بأشمون ينقذ أما وتوائمها الأربعة

المنوفية - أحمد الباهي:

استقبل مستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية عملية ولادة نادرة وحرجة، نجح خلالها فريق طبي في إنقاذ حياة سيدة وتوائمها الأربعة (3 بنات وولد)، بعد وصولها إلى المستشفى في حالة خطرة تعاني من نزيف حاد.

استجابة طارئة لحالة حرجة

وصلت السيدة إلى قسم النساء والتوليد وهي في الأسبوع الـ34 من الحمل، وكانت تعاني من آلام ولادة شديدة مع انفجار جيب المياه. على الفور، تم تفعيل بروتوكولات الطوارئ، لتُنقل السيدة بشكل عاجل إلى غرفة العمليات بعد أن كشفت الفحوصات عن وجود أربعة أجنة.

نجاح العملية واستقرار الأم والتوائم

بفضل التدخل السريع، نجح الفريق الطبي، بقيادة الدكتور شعبان دياب، في السيطرة على النزيف الحاد عبر ربط الشريان الرحمي، وإتمام عملية الولادة بنجاح.

وأكد بيان المستشفى أن حالة الأم والتوائم الأربعة مستقرة تمامًا، وتم نقل الأطفال إلى الحضّانات لتلقي الرعاية اللازمة.

وقد أشاد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة، بجهود الفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى، مؤكدًا أن تدخلهم السريع والماهر كان السبب الرئيسي في إنقاذ حياة الأم وأطفالها.