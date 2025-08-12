الفيوم – حسين فتحي:

وسط موجة حارة غير مسبوقة تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز الـ50 درجة في الظل، يواجه مزارعو الفيوم كارثة حقيقية تهدد محاصيلهم الصيفية.

يقول المزارع صبحي الشريف، إن الموجة الحارة أثرت سلبًا على العديد من المحاصيل مثل القطن والذرة والطماطم، والفلفل والبقدونس، وهي نباتات لم تعتد على مثل هذه الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن لوز القطن تعرض "للسع" مما أدى إلى جفافه وتحول المحصول إلى خسائر كبيرة.

من جانبه، أكد المزارع حسن عبد الوهاب أن محصول الذرة كان الأكثر تضررًا، حيث احترقت أعواده واقفة، مما أثر على نموه الخضري.

في المقابل، يرى الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الجو الحار لا يشكل خطورة على الزراعات الحالية، كالقطن والذرة الرفيعة والشامية، و الطماطم، بشرط أن تتم عمليات الري ليلًا أو بين العصر والمغرب، وأوضح أن درجة الحرارة الضارة تكون فى شهر مايو و يونيو.

وكشف عن تراجع زراعة القطن بنسبة 50% حيث وصلت المساحة المنزرعة إلى 10 آلاف فدان، فى حين زادت مساحة الذرة الشامية الى 60 الف فدان، والذرة الرفيعة الى 11 ألف و 744 فدانا، لافتا إلى أن المديرية لديها 20 مركزًا إرشاديًا لتوعية المزارعين بكيفية حماية زراعاتهم.

بدوره، يؤكد الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بني سويف الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، أن ظاهرة التغيرات المناخية عالمية لكن تأثيراتها تختلف من منطقة لأخرى.

ويوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية مثل القطن والذرة والخضروات، ويستدعي اتباع طرق خاصة في الري والتسميد لمواجهة "الإجهاد الحراري".

وأشار إلى أن خبراء المناخ كانوا يتوقعون زيادة درجة الحرارة بمعدل درجتين كل 100 عام، لكنها الآن ترتفع بمعدل 7 إلى 8 درجات كل 50 عامًا، وهو ما يستدعي تغيير نظم الزراعة وتوقيتاتها.

وأرجع سيف اليزل أحد أسباب ارتفاع الحرارة إلى انحسار المساحات الخضراء في إفريقيا بعد قطع الغابات، ما يقلل من امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أن من أبرز تأثيرات الحرارة على المحاصيل هو النضج المبكر، وطالب بتأجيل زراعة العروة الصيفية (الطماطم، الخيار، الذرة) إلى شهر يونيو، وعدم الري "بالغمر" بعد الساعة الثامنة صباحًا.

كما دعا علماء مركز البحوث الزراعية إلى استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة، وتكثيف البرامج الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بمخاطر التغيرات المناخية.