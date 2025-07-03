ضبط منتحل صفة طبيب بحوزته أدوية مخدرة يدير عيادة نفسية بالمنصورة (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية تمكّنت من ضبط منشأة طبية غير مرخصة يديرها شخص منتحل صفة طبيب نفسي، وذلك ضمن حملات التفتيش المكثفة على المنشآت الصحية الخاصة، للتصدي لمخالفات مزاولة المهنة دون ترخيص.

أوضح "مدكور" أن لجنة من إدارة العلاج الحر، ضمّت كلًا من الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتورة منى مسعد، توجهت إلى ما يُسمى بـ"عيادة د. محمود حامد للطب النفسي وعلاج الإدمان"، الكائنة بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة، عقب ورود معلومات مؤكدة بوجود مخالفات جسيمة داخل العيادة.

وأضاف أن اللجنة اكتشفت أن القائم على إدارة العيادة يمارس جلسات علاج نفسي مع المرضى دون أن يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب، إذ تبين أنه حاصل فقط على شهادة من معهد الدراسات والبحوث البيئية، ويعمل بالمخالفة الصريحة للقانون، وبدون ترخيص رسمي للمنشأة.

وأشار الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن اللجنة ضبطت أيضًا كميات من الأدوية المخدرة داخل المنشأة، ما استدعى تحرير محضر رسمي بالمخالفات، وأرفق بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما صدر قرار فوري من وكيل الوزارة بإغلاق العيادة إداريًا، وتم تنفيذ القرار بحضور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم أول المنصورة.

وشدد "مدكور" على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامتهم.