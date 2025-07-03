"فدان لكل شاب".. مبادرة جديدة لخلق فرص عمل ضمن خطة تنمية أراضي أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن بدء دراسة شاملة لاستغلال المساحة الجديدة البالغة 2 مليون فدان، والتي أُضيفت إلى نطاق المحافظة عقب تعديل الحدود الإدارية مع محافظتي الوادي الجديد والمنيا.

وأوضح المحافظ أن الدراسة تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، من بينها مبادرة لتخصيص فدان لكل شاب بنظام الشراكة مع المحافظة لمدة 10 سنوات، تتضمن فترة سماح. كما تشمل الخطة إقامة مزارع لتربية الماشية، وإنشاء مناطق صناعية، إلى جانب إجراء دراسات فنية لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة أو المشروعات الصناعية المرتبطة بها. وتم تشكيل لجنة متخصصة لوضع تصور لإنشاء شبكة طرق داخلية تربط هذه المناطق بمحاور النقل الرئيسية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، والتي تشمل استكمال توصيلات مياه الشرب تمهيدًا لأعمال الرصف، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشطيب والدهانات، وتأثيث الوحدات السكنية.

كما تابع المحافظ مستجدات ملفي تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لخدمة المواطنين، وموجهًا رؤساء المراكز والمدن بحصر المباني الآيلة للسقوط تمهيدًا لرفع كفاءتها بالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي إطار تحسين جودة الحياة بالمناطق النائية، وجه المحافظ بإعادة تهيئة العمارات السكنية القائمة وتوفير الخدمات الأساسية لجذب المواطنين للسكن بها، مثل إنشاء مدارس فصل واحد، وتوفير وسائل مواصلات، وإنشاء محال تجارية ومشروعات صغيرة متنوعة.

وأكد أبو النصر أهمية استغلال الأراضي الفضاء المجاورة للجبانات في إقامة مشروعات خدمية تتماشى مع طبيعة البيئة، مثل إنشاء سيارات لنقل الموتى، ومرافق لخدمة الجنائز، إلى جانب مسجد صغير ودار مناسبات وحديقة ومطعم ومرافق متكاملة.

وفي سياق دعم الحرف التراثية، شدد المحافظ على ضرورة إحياء منتجات خان الخليلي بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

كما وافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على استثناء شرط المسافة لإنشاء ملحقين لمدرستين للتعليم الأساسي بقرية النواورة بمركز البداري، وقرية عرب مطير بمركز الفتح، تيسيرًا على الأهالي.

وفي قطاع النقل، أقر المجلس ترخيص خمس سيارات ميكروباص جديدة لكل مركز إداري بالمحافظة للعمل على خطوط نقل إلى مدينة أسيوط الجديدة، دعمًا لحركة التنقل بين المراكز والمدينة.