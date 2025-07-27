أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي شملت تجديد الثقة في اللواء وائل فؤاد زكي نصار، مديرًا لأمن أسيوط، للعام الثالث على التوالي، تقديرًا لجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة، ونجاحه في إنهاء العديد من الخصومات الثأرية بين العائلات بمختلف مراكز أسيوط.

ويمتلك اللواء وائل نصار سجلًا مهنيًا حافلًا، حيث شغل عدة مناصب بارزة، من بينها مدير مباحث أسيوط، ومدير مباحث أسوان، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، كما تولى منصب وكيل قطاع مصلحة الأمن العام، ومساعد الوزير للأمانة العامة بوزارة الداخلية.

وخلال فترة توليه منصب مدير أمن أسيوط، نجح نصار في كشف غموض عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وتمكن من تفكيك خلايا إجرامية، وضبط تجار السلاح والمخدرات، والقضاء على بؤر إجرامية بعدة مراكز. كما عُرف بتفاعله الإيجابي مع شكاوى المواطنين، وتفعيله لدور لجان المصالحات، ما ساهم في الحد من النزاعات الثأرية، حتى أطلق عليه الأهالي لقب "الجنرال المبتسم".