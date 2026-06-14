أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، عن استمرار وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ومراكز التجميل والليزر بمختلف مراكز المحافظة، لردع الممارسات الطبية غير القانونية وحماية صحة المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية المعنية، نفذت حملات تفتيشية مكثفة استهدفت عيادات ومراكز تجميل في 5 مراكز رئيسية هي: (العدوة، مغاغة، بني مزار، المنيا، وملوي).

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر غلق إداري لـ 24 عيادة ومركز تجميل وليزر تبين أنها تعمل بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحرير 13 محضر تحريز لأدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

مفاجآت صادمة.. فني زخرفة وصيادلة ينتحلون صفة أطباء

وفجّر الدكتور محمود عمر مفاجأة صادمة برصد لجان التفتيش 12 حالة انتحال صفة طبيب داخل بعض المنشآت المخالفة، مما يمثل تهديداً جسيماً يمس سلامة المرضى والمترددين على تلك المراكز.

وكشفت التحقيقات وفحص الهويات أن من بين المنتحلين 5 صيادلة كانوا يمارسون إجراءات وتدخلات طبية تخصصية خارج نطاق صفتهم المهنية، فضلاً عن 7 أشخاص آخرين لا يحملون أي مؤهلات طبية من الأساس، من بينهم شخص حاصل على "دبلوم فني زخرفة" كان يدير عيادة تجميل ويقوم بنفسه بإجراء جلسات الليزر للمواطنين.

استمرار الرقابة ولا تهاون مع المخالفين

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنيا على أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مؤكداً أن المديرية لن تتهاون مع أي شخص أو منشأة تزاول المهن الطبية بدون ترخيص، مع مواصلة المرور الدوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية المعتمدة.