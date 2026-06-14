قررت الدائرة المختصة بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور، على قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال تقديم المستندات والردود والتعقيب بين أطراف الدعوى.

تفاصيل الطعن على سحب أرض الزمالك

وخلال الجلسة، قدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوافظ مستندات ضمن أوراق الدعوى، فيما قررت المحكمة منح أطراف النزاع مهلة للاطلاع على المستندات المقدمة والرد عليها والتعقيب وفقًا للإجراءات القانونية.

وكان المستشار مرتضى منصور قد أقام الطعن ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، مطالبًا بإلغاء القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، لاستكمال فحص المستندات وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى قبل الفصل في القضية.

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