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بحثا عن الجاني.. صديق محمد مرزبان يفجر مفاجأة بشأن حادث السير- فيديو

كتب : مصطفى حمزة

12:35 م 14/06/2026
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    محمد مرزبان[1]
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    محمد مرزبان

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يخضع الفنان محمد مرزبان للعلاج في أحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، إثر معاناته من إصابات بالغة بسبب حادث السير الذي تعرض له على طريق (مصر - الإسماعيلية)، واصطدامه بسيارة أثناء استقلاله دراجة نارية.

ويعاني محمد مرزبان من إصابات متعددة في العمود الفقري ونزيف في المخ.

تحذير هام من صديق محمد مرزبان

وحرص محمد أحمد، أحد أصدقاء الفنان محمد مرزبان، على نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك، وجه من خلاله رسالة إلى الجهات المعنية بالتحقيقات في حادث السير.

وقال: "حابب أوجه الفيديو إلى الجهات المختصة، النيابة أو الشرطة، وهي أن الدراجة النارية (الموتوسيكل) التي كان يركبها محمد مرزبان، بها كاميرا أمامية وخلفية تسجل طوال الطريق، ويمكن بالتنسيق مع أحد من أهله ممن يملكون المفتاح، أن نفتحها ونعرف الذي حصل، ونتوصل للجاني الذي صدمه".

وشرح صديق محمد مرزبان طريقة فتح الكاميرا وكيفية رصد ما حدث.

تفاصيل إصابة محمد مرزبان

وقال مصدر مقرب من الفنان في تصريح خاص لـ"مصراوي": "يعاني الصديق محمد مرزبان من نزيف في المخ، وكسر في الضلوع، وكدمات بالرئتين، إلى جانب جروح وإصابات متفرقة بالوجه، وحالته ما زالت حرجة".

ويشارك الفنان محمد مرزبان في بطولة مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يعرض عبر إحدى المنصات، ويضم العمل نخبة من النجوم، وهم: صبا مبارك، وأحمد عبدالوهاب، وسلوى محمد علي، ووليد فواز، وميمي جمال، وإسماعيل فرغلي.

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