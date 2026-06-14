تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل بقالة بمدينة العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد محال البقالة بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ والسيطرة على النيران.

ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق بالكامل خلال وقت قصير، كما نفذوا أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، ومنع انتقالها إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات والخسائر المادية داخل المحل، فيما لم تُسجل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو العاملين بالمكان.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.