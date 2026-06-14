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بعد رصد 120 مليون دولار لتجميعها بمصر.. أسعار سيارات بايك موديل 2026

كتب : رأفت العربي

11:51 ص 14/06/2026 تعديل في 11:51 ص
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    بايك X35 الجديدة
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    بايك X55
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    بايك X7
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    بايك BJ30

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في خطوة تعكس توجه مجموعة "ألكان القابضة" نحو تعزيز صناعة السيارات محليًا، أعلنت الشركة عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر، بالتعاون مع علامات عالمية، وعلى رأسها "كيا" و"بايك".

ويأتي هذا المشروع ضمن اتجاه متزايد من الشركات العالمية والإقليمية لتوسيع استثماراتها داخل السوق المصري، مع الاعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلي ورفع نسب المكون المحلي تدريجيًا، حيث تستهدف الخطة إنتاج عشرات الآلاف من السيارات سنويًا، بجانب التوجه للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية خلال السنوات المقبلة.

سيارات بايك الجديدة المتوفرة بالسوق المصري:

بايك U5 Plus

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بايك X35

تقدم بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899,900 جنيه للفئة Luxury.

بايك X55

وتتاح بايك X55 الجديدة بأسعار رسمية بلغت حيث فئة High Line نحو 1,199,900 جنيه، فيما سجلت فئة Top Line سعر 1,299,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,414,900 جنيه.

بايك X7

تقدم بايك X7 الجديدة بأسعار رسمية للفئة High Line بسعر 1,429,900 جنيه، بينما سجلت فئة Top Line نحو 1,504,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,579,900 جنيه.

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بأسعار رسمية للفئة Pro تصل إلى 1,574,900 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,674,900 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,774,900 جنيه.

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