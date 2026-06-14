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كيف يؤثر تناول الشاي الأخضر على الدماغ والقلب؟

كتب : شيماء مرسي

12:00 م 14/06/2026

الشاي

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كشفت دراسة صينية أن تناول الشاي الأخضر بانتظام قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وعدد من أنواع السرطان.

وحلل الباحثون في الدراسة تأثير أوراق نبات الكاميليا الصينية، التي يصنع منها الشاي الأخضر على صحة الإنسان.

مركبات طبيعية تعزز صحة الأعصاب والعضلات

وأشار الباحثون إلى أن هذا المشروب يمتلك خصائص وقائية تدعم صحة الجهاز العصبي، كما قد يسهم في الحد من فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر لدى كبار السن، وذلك بفضل احتوائه على مستويات مرتفعة من مركبات البوليفينول، وخاصة الكاتيكينات المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المواظبة على تناول الشاي قد ترتبط بانخفاض خطر الوفاة وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى عن امتلاكه خصائص مضادة للميكروبات قد تسهم في تعزيز الصحة العامة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأكد الباحثون أن مركبات الكاتيكين الموجودة في الشاي قد تؤدي دورا في المساعدة على التحكم بالوزن وتحسين مؤشرات التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

كما أظهرت النتائج ارتباط الاستهلاك المنتظم للشاي بانخفاض بعض المؤشرات المرتبطة بمرض ألزهايمر وتراجع القدرات الإدراكية، ما يشير إلى فوائد محتملة لصحة الدماغ مع التقدم في العمر.

أضرار الشاي المعلب

وحذر الباحثون من الإفراط في تناول بعض أنواع الشاي الجاهز والمعلب، وذلك لأنه يحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة ونسب مرتفعة من السكر، الأمر الذي قد يحد من الفوائد الصحية المرتبطة بالشاي، بالإضافة إلى وجود آثار لجزيئات بلاستيكية دقيقة وبقايا مبيدات حشرية في بعض المنتجات.

كما أن الشاي قد يؤثر إيجابا في امتصاص الحديد غير الهيمي والكالسيوم، وهو ما ينبغي مراعاته لدى النباتيين والأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة. وينصح الباحثون بتناول الشاي التقليدي الطازج وباعتدال للحصول على أفضل الفوائد الصحية.

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