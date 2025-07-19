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انتظام الحركة المرورية بعد حادث تصادم بالطريق الزراعي في القليوبية - صور

12:49 م السبت 19 يوليو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي في اتجاه القاهرة، وذلك عقب تعرضها للتعطل نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ربع نقل أسفل سلم المشاة بمنطقة بندا.

وعلى الفور، تم إبلاغ قسم شرطة قها وهيئة الإسعاف، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن عدم وجود أي إصابات بشرية.

وجرى التعامل مع آثار التصادم ورفع السيارتين من نهر الطريق، وإعادة فتح الطريق الزراعي أمام حركة المرور بعد وقت قصير من الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محافظة القليوبية حادث تصادم هيئة الإسعاف تصادم سيارة نقل
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