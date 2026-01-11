إعلان

تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:28 م 11/01/2026

وزارة التريية والتعليم

القليوبية – أسامة عبدالرحمن

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تحقيقًا موسعًا في واقعة تداول ورقة نُسبت إلى امتحان مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي بإدارة الخصوص التعليمية، وذلك تزامنًا مع أداء الطلاب للامتحان خلال الفترة المسائية من الساعة 12 ظهرًا حتى 1:30 ظهرًا.

وفي هذا السياق، أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، رافقه خلالها تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وتفقد مدير المديرية لجان الامتحانات، واطمأن على انتظام العملية الامتحانية، ومستوى الورقة الامتحانية، ومدى التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على ضرورة وضوح الأسئلة وخلوها من التعقيد أو الغموض، وأن تكون شاملة لمحتوى المنهج الدراسي، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد أن المديرية تتعامل بكل حسم مع أي مخالفات قد تمس نزاهة الامتحانات، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة واقعة تداول الامتحان، حفاظًا على انضباط العملية التعليمية.

محافظة القليوبية الصف الخامس الابتدائي جولة تفقدية مصطفى عبده وزارة النربية والتعليم

