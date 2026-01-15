إعلان

للمقبلين على الزواج.. أثاث دمياط في المنيا بتخفيضات 30% (فيديو)

كتب : جمال محمد

05:58 م 15/01/2026

محافظ المنيا يتفقد معرض دمياط

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض "أوكازيون دمياط" للأثاث بساحة استراحة المحافظة القديمة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، والذي يستمر في استقبال الجمهور حتى 7 فبراير المقبل، بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% طوال فترة إقامته، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط لدعم الصناعات الوطنية.

32 عارضًا

تفقد المحافظ أجنحة المعرض الذي يشهد مشاركة 32 عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلي الحديث تشمل غرف النوم الرئيسية، وغرف السفرة، والصالونات، والأنتريهات، في محاولة لتلبية جميع الأذواق بأسعار تنافسية تعزز حركة البيع والشراء وتدعم الصناعة المحلية.

وتعد هذه المبادرة هي رقم 23 على مستوى الجمهورية، والرابعة على التوالي التي تقام بمحافظة المنيا تحت رعاية محافظي المنيا ودمياط، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمجتمعية للمبادرة.

دعم الشباب

وأكد "كدواني" أن إقامة هذا المعرض تمثل خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات، إلى جانب دعم المواطنين وخاصةً المقبلين على الزواج من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى توفير كل الإمكانات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض.

جاء الافتتاح بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأيمن رخا نائب رئيس غرفة دمياط، ومسعد الرداد عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن تنظيم المبادرة.

محافظ المنيا يتفقد معرض دمياط اللواء عماد كدواني معرض أوكازيون دمياط للأثاث مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط

