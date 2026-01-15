إعلان

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية

كتب : محمود الطوخي

04:06 م 15/01/2026 تعديل في 04:16 م

الجيش الأمريكي

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن 3 مصادر، الخميس، بتخفيض مستوى التأهب الأمني في قاعدة "العديد" القطرية التي تستضيف قوات أمريكية، بعد رفع مستوى التأهب أمس الأربعاء.

وأشار مصدر، إلى أن الطائرات الأمريكية التي غادرت القاعدة يوم الأربعاء تعود تدريجيا إلى القاعدة الجوية.

وذكر مصدران دبلوماسيان، أن بعض الأفراد الذين نُصحوا بمغادرة القاعدة أمس الأربعاء، سُمح لهم بالعودة. فيما لم تدل السفارة الأمريكية أو الحكومة القطرية بأي تعليق.

وبدأ الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة "العديد" الجوية في قطر كإجراء احترازي، في خطوة أكدت الحكومة القطرية أنها تأتي "استجابة للتوترات الإقليمية الراهنة".

وتخشى واشنطن من رد إيراني عنيف يطال القاعدة الاستراتيجية التي تضم 10 آلاف جندي ومقر القيادة المركزية، تكرارا لسيناريو يونيو الماضي حين ردت طهران على قصف منشآتها النووية بإطلاق صواريخ على القاعدة التي تُعد مركزا محصنا للعمليات الجوية الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر.

وجاءت عملية الإجلاء بعد يوم واحد من تمهيد الرئيس دونالد ترامب لهذا التصعيد بمنشور أمس الأول الثلاثاء، وعد فيه المتظاهرين الإيرانيين بأن "المساعدة في طريقها"، ما رفع مستوى التأهب لاحتمالات المواجهة.

