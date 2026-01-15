إعلام عبري: أمريكا لم تتراجع عن نيتها لمهاجمة إيران بل غيرت التوقيت

وكالات

أكدت القناة 14 العبرية، أن إسرائيل تقدر أن أمريكا لم تتراجع عن نيتها لمهاجمة إيران بل غيرت التوقيت.

وبحسب القناة 14، فأن أمريكا أبلغت إسرائيل أمس بأنها ستشن هجوما ضد إيران ليلا ثم أوقفته.

وأشارت القناة العبرية، خلال تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أحد كبار مساعدي ترامب، أوضح أن التقارير التي تتحدث عن انسحاب أمريكي غير دقيقة، داعيًا إلى الانتظار بصبر.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإنه لا يزال احتمال شن هجوم أمريكي مرتفعاً، لافتة إلى أنه في الماضي، وقبل اغتيال قاسم سليماني، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات علنية مؤيدة للدبلوماسية، وذلك قبل لحظات من أي عمل عسكري.

وترى القناة العبرية، أن ترامب يدرك أن النظام الإيراني يحاول كسب الوقت، ويرى في ذلك فرصة تاريخية لتقويض استقراره.