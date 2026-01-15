إعلان

إعلام عبري: أمريكا لم تتراجع عن نيتها لمهاجمة إيران بل غيرت التوقيت

كتب : مصراوي

08:00 م 15/01/2026

أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت القناة 14 العبرية، أن إسرائيل تقدر أن أمريكا لم تتراجع عن نيتها لمهاجمة إيران بل غيرت التوقيت.

وبحسب القناة 14، فأن أمريكا أبلغت إسرائيل أمس بأنها ستشن هجوما ضد إيران ليلا ثم أوقفته.

وأشارت القناة العبرية، خلال تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أحد كبار مساعدي ترامب، أوضح أن التقارير التي تتحدث عن انسحاب أمريكي غير دقيقة، داعيًا إلى الانتظار بصبر.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإنه لا يزال احتمال شن هجوم أمريكي مرتفعاً، لافتة إلى أنه في الماضي، وقبل اغتيال قاسم سليماني، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات علنية مؤيدة للدبلوماسية، وذلك قبل لحظات من أي عمل عسكري.

وترى القناة العبرية، أن ترامب يدرك أن النظام الإيراني يحاول كسب الوقت، ويرى في ذلك فرصة تاريخية لتقويض استقراره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل أمريكا إيران ترامب النظام الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير
زووم

حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات