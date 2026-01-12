إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وتاكسي أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تاكسي أعلى كوبري الواسطى في اتجاه مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتاكسي أعلى الكوبري، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث أسفرت المعاينة الأولية عن أن الحادث وقع بين سيارة نقل تحمل اللوحات رقم (2966 ي و ج) وسيارة تاكسي رقم (2496 ي ع ا)، ويرجح أن السرعة الزائدة كانت سبب وقوع التصادم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: كريم ح ح (23 عامًا)، وحلمي ح (18 عامًا)، إضافة إلى شخص مجهول الهوية لم تُستكمل بياناته بعد. وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى رفع آثار الحادث من أعلى الكوبري ونقل المركبتين إلى جانب الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.