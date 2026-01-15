الأوقاف: افتتاح 48 مسجدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله - عز وجل - بافتتاح 48 مسجدًا، غدًا الجمعة 16 يناير 2026.

وأوضحت "الأوقاف"، في بيان اليوم، أنه تم إنشاء وبناء 8 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 35 مسجدًا، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

وأعلنت الوزارة، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 482 مسجدًا من بينها 372 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و110 مساجد صيانة وتطوير.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13971 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و886 مليون جنيه.

سوهاج

- تم إحلال وتجديد مسجد النصر بنجع التل بقرية نزة الدقيشية - مركز جهينة.

- تم إنشاء وبناء مسجد الفتح بعزبة هوي بقرية الشيخ مرزوق - مركز البلينا.

كفر الشيخ

- تم إحلال وتجديد مسجد أولاد نصير بقرية الربع - مركز بلطيم، ومسجد الفتح بعزبة الحساينة بقرية الضبعة - مركز الرياض، ومسجد الرضا بعزبة العبد بقرية مسير - مركز كفر الشيخ.

المنيا

- تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية أولاد الشيخ - مركز مغاغة، ومسجد الإصلاح الزراعي بقرية كوم علي حلمي - مركز مغاغة، ومسجد الشرابية بقرية دلجا - مركز ديرمواس، ومسجد الغربي بقرية بني حكم - مركز سمالوط، ومسجد الشرفاء بقرية بهدال - مركز المنيا.

أسيوط

- تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية قصر أبو كريم - مركز ديروط، ومسجد الخضر بقرية بني هلال - مركز القوصية، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية بني رافع - مركز منفلوط، ومسجد عباد الرحمن بقرية كوم أنجاشة - مركز ديروط، ومسجد أولاد بدوي بقرية مير - مركز القوصية، ومسجد نصر الإسلام بقرية أمشول - مركز ديروط، ومسجد آل عبد اللاه بقرية بني رافع - مركز منفلوط.

- تم إنشاء وبناء مسجد الإمام أحمد محمود مبارك - مدينة أسيوط الجديدة.

- تم صيانة وتطوير مسجد النوايل بقرية بني محمد المراونة - مركز أبنوب.

قنا

- تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد عبدالحميد بقرية الرفشة - مركز أبو تشت، ومسجد نجع الحاجة بقرية الشرقي بهجورة - مركز نجع حمادي، ومسجد النور المحمدي بقرية الترامسة - مركز قنا.

البحيرة

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أحمد حسبو بقرية أبو مسعود - مركز الدلنجات، ومسجد أبو حمد بقرية أبو حمد - مركز رشيد، ومسجد البيضاء بقرية الأبعادية - مركز دمنهور.

أسوان

- تم إنشاء وبناء مسجد السيدة زينب بعزبة عبدالحفيظ بقرية وادي الرديسية - مركز إدفو، ومسجد قباء بقرية العتمور بحري - مركز كوم أمبو.

الإسماعيلية

- تم إحلال وتجديد مسجد القرية النموذجية بقرية أبو خليفة - مركز القنطرة غرب.

الغربية

- تم إحلال وتجديد مسجد السلام - مركز بسيون، ومسجد السلام بقرية تفهنا العزب - مركز زفتى، ومسجد الرحمة بعزبة مرقص - مركز طنطا، ومسجد سيدي خضر بقرية كفر خضر - مركز طنطا.

الجيزة

- تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية برنشت - مركز العياط، ومسجد أبو بكر الصديق بمساكن العياط - مركز العياط، والجمعية الزراعية - مركز أوسيم، ومسجد الهدى بعزبة الوقف بقرية الرقة - مركز العياط.

- تم إنشاء وبناء مسجد المنصوري بالمنطقة الثانية - ابني بيتك - حدائق أكتوبر.

القليوبية

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة المتين - مركز القناطر الخيرية.

- تم إنشاء وبناء مسجد بلال بن رباح بقرية كفر الجزار - مركز بنها.

بورسعيد

- تم إنشاء وبناء مسجد الفرقان بكمباوند هيئة قناة السويس - بور فؤاد.

بني سويف

- تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية بياض العرب - مركز بني سويف.

- تم إنشاء وبناء مسجد الروضة بشارع بورسعيد بجوار أكاديمية النجوم - مركز ببا.

الشرقية

- تم إحلال وتجديد مسجد كفر أبوالعز بقرية السدس - مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النور بقرية عمريط - مركز أبو حماد.

- تم صيانة وتطوير مسجد الكبير (إبراهيم) بناحية البربري - مركز أبو كبير؛ ومسجد التوحيد بقرية الزهراء - مركز الزقازيق.

الدقهلية

- تم صيانة وتطوير مسجد البحر بقرية الجزائر - مركز الستاموني.

الأقصر

- تم صيانة وتطوير مسجد الأنوار المحمدية - مركز ومدينة القرنة.