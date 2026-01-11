محافظ القليوبية يشكل لجنة هندسية لمعاينة انهيار مبنى قديم في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية هندسية للانتقال إلى موقع انهيار جزئي بمبنى قديم بشارع بنك مصر بمدينة بنها، صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت لكونه يشكل خطرًا داهمًا، وذلك لمعاينة الموقع ميدانيًا وبيان مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية عاجلة.

وأكد المحافظ أن المبنى كان خاليًا من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وشدد أيمن عطية على ضرورة تأمين محيط العقار بالكامل، وفصل المرافق عن الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، مع سرعة رفع الأنقاض وإزالة آثار الانهيار.

كما وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال أي مبانٍ قد تمثل خطورة داهمة، حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات.