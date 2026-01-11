إعلان

محافظ القليوبية يشكل لجنة هندسية لمعاينة انهيار مبنى قديم في بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:48 م 11/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انهيار مبنى قديم في بنها (3)
  • عرض 3 صورة
    انهيار مبنى قديم في بنها (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية هندسية للانتقال إلى موقع انهيار جزئي بمبنى قديم بشارع بنك مصر بمدينة بنها، صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت لكونه يشكل خطرًا داهمًا، وذلك لمعاينة الموقع ميدانيًا وبيان مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية عاجلة.

وأكد المحافظ أن المبنى كان خاليًا من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وشدد أيمن عطية على ضرورة تأمين محيط العقار بالكامل، وفصل المرافق عن الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، مع سرعة رفع الأنقاض وإزالة آثار الانهيار.

كما وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال أي مبانٍ قد تمثل خطورة داهمة، حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن عطية محافظ القليوبية انهيار مبنى محافظة القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل الخيام خلال
أخبار مصر

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل الخيام خلال
الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
أخبار السيارات

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم
أخبار

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران