صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"

تبادل الفنان صلاح عبد الله، والكاتب مدحت العدل، التعليقات حول المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن، عقب هزيمة المنتخب المصري، من نظيره السنغالي، في كأس امم أفريقيا، مساء أمس الأربعاء.

وعلق صلاح عبد الله، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "سيبوني أفضفض، من كام يوم هللناله ورفعناه السما، ومعظم اللي غلطوا فيه، اعتذروله، والليلة دي حصل العكس تماماً.. غدارة الكورة، وإحنا كمان غدارين".

وتابع: "ده رغم سير الماتش لو كنا خطفنا جون وكسبنا قولولي كننا هنعمل إيه؟!، عارف إن الكورة أجوان بس عارف كمان إنها زي الدنيا مالهاش أمان، وبجد صعبان عليا هوه وكل الفريق، وصحيح كان نفسنا نفرح ومافرحناش، ومش جديدة وبكره أو بعده بالكتير حننسى لأن آفة حارتنا النسيان ويمكن بخرف عشان مانمش وأنا زعلان آسف".

ورد مدحت العدل، وعلق: "مدرب ضعيف وجبان .. بس خلاص.. كل مبارياته بلا خطة ولا فهم لواجبات اللاعبين .. أضعف مدرب درب المنتخب".

وخسر منتخب مصر لكرة القدم، بهدف دون رد، من نظيره السنغالي، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب.