"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد عما أسند إليها بقتل ابنها في مسكنها بمدينة فوه، والزمتها المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 5555 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 1512 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق بنيابة كفر الشيخ الكلية أحالت المدعوة "نوال.س.ع.س"، 37 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمدينة فوه إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتها عما أسند إليها من اتهامات.

وتبين أنها في يوم 17 نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة فوه قتلت نجلها المجني عليه الطفل "محمد.ر.ح.س"، بالاشتراك مع آخر مجهول عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله.

وأعدت لذلك الغرض مادة سامة (حبة غلة)، وحبل (رباط قماش وجاشت لها نفسها الشريرة بالخلاص منه ووسوس لها شيطانها ذلك متجردة من أمومتها.

وأوضحت الأوراق انها سنحت لها الفرصة بدس السم (حبة غلة) بطعامه مما سهل لها مهمتها وساعد في انهيار البنيان الجسدي للمجني عليه نتيجة انتشار السم بأنحاء جسده، وأجهزت عليه وأحضرت حبلًا (رباط قماش) والتي كانت أعدته لذلك رابطة إياه من عنقه.

كما ساعدها المجهول برفعه وتعليقه بجنش المتواجدة بحائط الغرفة حتى فاضت روحه إلى بارئها محدثة ما حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه.