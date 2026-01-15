رئيس جامعة قنا يفتتح قسم طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجامعى

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، قسم طب وجراحة العيون الجديد بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد حسن الدغيمي رئيس قسم طب وجراحة العيون، إلى جانب عدد من القيادات الطبية بجامعات الأزهر وأسيوط والاقصر، وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بقسم طب وجراحة العيون .

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بافتتاح هذا القسم والذى يمثل إضافة واضحة تهدف إلى تقديم الخدمة لأبناء المحافظة والمترددين على المستشفى.

كما أكد رئيس الجامعة بأن افتتاح القسم الجديد يأتي ضمن خطة الجامعة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمستشفى الجامعي، ودعمها بأقسام متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متميزة، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

كما استمع رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد الدغيمي حول إمكانيات وتجهيزات قسم طب وجراحة العيون الجديد، وما يضمه من وحدات طبية متطورة تسهم في رفع كفاءة التشخيص والعلاج، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كلية الطب والأطباء المقيمين.

ويضم قسم طب وجراحة العيون الجديد عدد 2 عيادة خارجية مجهزة لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى جناح عمليات متكامل، ووحدة فحوصات متخصصة، بما يتيح تقديم خدمات طبية دقيقة وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة في مجال طب وجراحة العيون.

من جانبه، أشاد الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بالدعم المتواصل من إدارة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن القسم الجديد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الطبية والتعليمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي محافظة قنا.