أسيوط ـ محمود عجمي:

كانت تكبيرات الإقامة ترتفع في مسجد القوصية بأسيوط، تملأ الأجواء بالخشوع والسكينة؛ كاميرات المراقبة تعمل بصمت في زوايا المسجد، سجلت كل حركة، في هذه اللحظة المهيبة، تسلل رجل يرتدي جلبابًا بلديًا، متخفيًا في غمار المصلين المتجهين نحو بيت الله، بدا وكأنه ينوي الوضوء، حركاته الأولى أوحت بذلك، لكن سرعان ما كشفت تحركاته المريبة عن نوايا أخرى.

لم يتجه نحو الميضأة كبقية المصلين، بل بدأ يتجول بنظرات فاحصة، تتنقل بين متعلقات المصلين الشخصية التي تركوها جانبًا استعدادًا للصلاة؛ التقطت العدسات كل تفصيلة: استولى الرجل على بعض الأغراض الخاصة بكبار السن، لم تكن مجوهرات أو أموالًا، بل كانت عكازات، تلك التي تعينهم على الوقوف والمشي، أصبحت هي غنيمته.

انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على موقع "فيسبوك"، غضب الأهالي، فالمسجد مكان للعبادة والأمان، وليس مسرحًا للسرقة، خاصة سرقة كبار السن؛ لم يهدأ الأمر حتى تحركت الأجهزة الأمنية بأسيوط بفضل انتشار الفيديو والجهود المكثفة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم بسرعة، تبين أنه عاطل عن العمل وله سوابق جنائية، ويقيم في دائرة مركز القوصية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وتم ضبط المسروقات بحوزته وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.