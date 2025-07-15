المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أول صورة للأشقاء الأربعة الذين فارقوا الحياة مساء السبت الماضي فى محافظة المنيا، بعد إصابتهم بحالات إعياء شديدة لم يتم تحديد سببها حتى الآن.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال قرية دلجا في حالة مرضية حرجة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وتوفيهم في غضون ساعات قليلة، وبعدهم، توفي شقيقهم الرابع الذي كان قد دخل العناية المركزة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وفاة الأشقاء: محمد نصر محمد (11 عامًا)، عمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، كما تبين إصابة شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة، ليتوفى هو الآخر بعد ساعات من دخول المستشفى.

لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، فقد نُقلت الشقيقتان فرحة نصر محمد (14 عامًا)، ورحمة نصر محمد (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا بعد ظهور أعراض مرضية عليهما، ورغم خروجهما يوم الإثنين الماضي للعرض على النيابة، إلا أن حالتهما الصحية تدهورت مجددًا، مما استدعى نقلهما مرة أخرى إلى مستشفى آخر بمدينة المنيا، حيث تخضعان حاليًا للملاحظة الطبية الدقيقة.

لمعرفة السبب الحقيقي لهذه الوفيات المفاجئة، أكدت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا على انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل الأخير، أحمد نصر محمد.

جاء هذا الإجراء بعد وفاة أشقائه الثلاثة ودفنهم، حيث تم تشخيص الحالات مبدئيًا بأنها "اضطرابات مفاجئة وسخونة شديدة وتشنجات عصبية"، أودت بحياتهم.

وحتى اليوم، لم يتم الكشف عن أسباب الوفاة بشكل قاطع، مما يثير حالة من الترقب والقلق الشديد لدى أسرة المتوفين والقرية بأكملها.

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة بيانًا رسميًا نفت فيه وفاة الأطفال بالالتهاب السحائي، وذلك بعد انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بهذا المرض.

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