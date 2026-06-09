أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، استمرار تبادل وجهات النظر بين طهران وواشنطن للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق، معربا عن أمله في إنجاز العملية قبل نهاية يونيو الجاري.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن إيرواني قوله: "إن تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة مستمر بهدف الوصول إلى النص النهائي للاتفاق"، مشيرا إلى أن الجانبين يتبادلان الآراء والمقترحات عبر باكستان في إطار الجهود الرامية إلى بلورة الصيغة النهائية.

أضاف: "لم نتوصل بعد إلى النص النهائي، لكننا نواصل العمل والمتابعة من أجل تحقيق ذلك".

وردا على سؤال لمراسل وكالة "أسوشيتد برس" بشأن ما إذا كانت هذه العملية ستُستكمل قبل نهاية الشهر الجاري، قال إيرواني: "نأمل ذلك، نأمل ذلك".

وفي سياق متصل، أشار المندوب الإيراني إلى أن وقف إطلاق النار الحالي شامل ويغطي المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان، معربا عن اعتقاده بأن جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد التصعيد الأخير.

وكان مقر خاتم الأنبياء المركزي قد أعلن، الاثنين، وقف عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات "أشد قسوة" إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة على جنوب لبنان، وتبع ذلك تأكيد إسرائيلي بوقف تل أبيب هجماتها على إيران، ولكن ليس في جنوب لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فسنرد بقوة"، مضيفا: "إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها".

وأكد أن عمل الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله يتواصل بكل حزم، زاعما أن الحزب كانت لديه خطة لاجتياح الجليل شمال إسرائيل، متابعا: "مهمتنا لم تنته بعد مع حزب الله".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر الاثنين في منشور على حسابه في شبكة "تروث سوشيال": إن إسرائيل وإيران يجب أن توقفا إطلاق النار فورا.

وأكد في منشور آخر، أن المفاوضات النهائية بشأن السلام تمضي قدما، مشيرا إلى أنها قد تتعطل بسبب ما وصفه بالجهل أو الغباء.

وشدد ترامب على أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى ساري المفعول، وبكامل قوته وتأثيره، حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقا لروسيا اليوم.