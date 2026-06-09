تمكن فريق المصري البورسعيدي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بنهائي كأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز ضمن فريق المصري البورسعيدي، التتويج بلقب كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى ضمان التأهل لبطولة السوبر المصري الموسم المقبل.

ويعد هذا هو اللقب الأول للفريق البورسعيدي، منذ 28 عاما، حيث كان آخر لقب توج به الفريق في عام 1998، حينما توج بلقب كأس مصر.

واحتفل لاعبي المصري البورسعيدي وجهازهم الفني بقوة، بعد التتويج بلقب كأس عاصمة مصر، ليعيد المصري إلى منصات التتويج بعد غياب استمر 28 عام.

المتأهلين لكأس السوبر المصري الموسم المقبل 2026-2027

وكان الزمالك ضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري، بعد التتويج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي 2025-2026.

ومن جانبه ضمن فريق بيراميدز التأهل إلى البطولة ذاتها، بعد التتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي 2025-2026.

ويتبقى مقعد واحد لحسم المتأهلين لبطولة كأس السوبر المصري الموسم المقبل، ومن المقرر أن يتم تحديده عن طريق الكارت الذهبي الذي يمنحه الاتحاد المصري للفريق الذي يختاره.

بطل كأس السوبر المصري النسخة الماضية

ويذكر أن النادي الأهلي، يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

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