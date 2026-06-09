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موسم القمح بالفيوم يواصل النجاح.. توريد 247 ألف طن حتى اليوم

كتب : حسين فتحي

02:00 ص 09/06/2026

المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجا

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أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لاستقبال الأقماح المحلية، حيث بلغ إجمالي كميات القمح الموردة حتى نهاية اليوم 247 ألفًا و112 طنًا و511 كيلوغرامًا، جرى توريدها إلى الصوامع والشون التابعة لجهات التسويق المعتمدة.

انتظام عمليات التوريد

وأوضح وكيل وزارة التموين أن معدلات التوريد الحالية تعكس نجاح التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن عمليات الاستلام تسير وفق خطة منظمة تستهدف دعم المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأضاف أن المديرية تتابع بشكل يومي عمليات التوريد داخل المواقع التخزينية المختلفة، لضمان انتظام العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين والمزارعين.

تسهيلات للمزارعين والموردين

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه تم توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الاستلام ورفع معدلات التوريد خلال موسم الحصاد.
وأكد أن مواقع التخزين المختلفة تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الأقماح المحلية وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

مواقع استلام القمح

وأوضح أن كميات القمح الموردة توزعت على مواقع التخزين التابعة لـشركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى الصوامع الحديثة بمركزي إطسا وطامية.

إشادة بجهود منظومة التوريد

وأشاد وكيل وزارة التموين بجهود العاملين في منظومة التوريد من مسؤولي الصوامع والفنيين والعاملين بمواقع الاستلام، مثمنًا التزام المزارعين بتوريد محصول القمح إلى المواقع المعتمدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

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