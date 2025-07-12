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وفاة 3 أشقاء في ظروف غامضة بالمنيا ودخول الرابع العناية المركزة

05:52 م السبت 12 يوليه 2025

وفاة 3 أشقاء في ظروف غامضة بالمنيا ودخول الرابع ال

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المنيا- جمال محمد:

شهد مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، اليوم السبت، وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة، بينما نُقل شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وهم: محمد نصر (11 عامًا)، عمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، كما تبيّن إصابة شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة استدعت نقله للعناية المركزة.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى أنه تم إيداع جثامين الأطفال المتوفين في المشرحة، تمهيدًا لصدور قرار التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأكد المصدر عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الأطفال، أو تعرضهم لحادث، مشيرًا إلى أن الأسرة لم تفصح عن سبب محدد للوفاة، ومن المتوقع الإعلان عن سبب الوفاة فور صدور تقرير الصفة التشريحية.

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وفاة أشقاء المنيا
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